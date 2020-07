Che fotocamera per il Samsung Galaxy Note 20, video anteprima (Di lunedì 20 luglio 2020) Per il lancio del Samsung Galaxy Note 20 mancano poco più di 2 settimane e oggi 20 luglio possiamo mostrare ai nostri lettori un video leaked che mostra le incredibili funzionalità della sua fotocamera principale. La fonte del filmato è abbastanza autorevole, dunque non dovrebbero esserci molti dubbi su quanto trapelato proprio in queste ore. La prima cosa da dire è che nel video che mostra la fotocamera del Samsung Galaxy Note 20 nel suo modello Ultra quest'oggi viene confermato un aspetto non proprio positivo, ossia l'assenza dello zoom 100 X presente invece sul Galaxy S20 Ultra. Il nuovo phablet nella sua versione premium si fermerebbe un passo indietro, ossia allo ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Che fotocamera Leica presenta la nuova M 10-R, la fotocamera d'elite diventa ancora più potente Il Sole 24 ORE Nuovi proiettori laser Panasonic: perfetti per musei e spazi espositivi

I tecnici possono creare rapidamente immagini totalmente prive di distorsione, utilizzando la regolazione geometrica integrata con funzione Free Grid Correction, che consente di rimodellare ...

Galaxy Note 20 Ultra: spunta un nuovo video

Un video di 1 minuto circa ci mostra le funzionalità della fotocamera che dovremmo trovare sui prossimi Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra. Un nuovo – e piuttosto breve – video del Galaxy Note 20 U ...

