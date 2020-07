Che fine ha fatto l’indagine sierologica nazionale? (Di lunedì 20 luglio 2020) Il 23 maggio l’Istat e il ministero della salute avevano annunciato l’avvio dell’indagine nazionale di sieroprevalenza. Si trattava di sottoporre a test sierologico un campione di 150 mila residenti rappresentativo della popolazione intera. L’obiettivo dell’indagine era individuare la percentuale reale delle persone entrate in contatto con il nuovo coronavirus. L’indagine si è conclusa il 15 luglio ma con un risultato piuttosto deludente: solo 75 mila interpellati, il 50% del campione, ha dato la sua disponibilità a sottoporsi al test. I … Continua L'articolo Che fine ha fatto l’indagine sierologica nazionale? proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

riotta : 'Alla fine, chi prende uno schiaffo è sempre l' @Inter . Strano... Non potete non vedere quello che è accaduto'. Ca… - CarloCalenda : E adesso anche basta. Dibattito con gli europeisti liberali che diventano sovranisti per dispetto contro il proprio… - NicolaPorro : ???? Cosa non va dell’#UnioneEuropea? Semplice: come ci spiega il nostro @Capezzone, da 'mezzo' è diventata 'fine'…… - TemaMarco60 : Questo è il potere della politica in Italia...che vergogna, tanti poveri pensionati italiani che nn arrivano a fine… - badmonta : ...direi una fine migliore dell’”h” che avete fatto sparire voi #giornalistibuffoni -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Che fine ha fatto l'indagine sierologica nazionale? Il Manifesto Nuova RINFRESCATA nel fine settimana

Premessa: le proiezioni termiche, rispetto a quanto proposto qualche giorno fa, sono cambiate. Ma ci sta, siamo in Estate, che torni il caldo fa assolutamente parte del gioco e anche con l’Alta Pressi ...

Tremors/ Video, su Italia 1 il film cult con Kevin Bacon (oggi, 20 luglio 2020)

Durante questo confronto per la sopravvivenza, alcuni cittadini perderanno la vita, mentre alla fine la coppia che stava pensando di trasferirsi, insieme ad altri fortunati, riuscirà ad avere la vita ...

Premessa: le proiezioni termiche, rispetto a quanto proposto qualche giorno fa, sono cambiate. Ma ci sta, siamo in Estate, che torni il caldo fa assolutamente parte del gioco e anche con l’Alta Pressi ...Durante questo confronto per la sopravvivenza, alcuni cittadini perderanno la vita, mentre alla fine la coppia che stava pensando di trasferirsi, insieme ad altri fortunati, riuscirà ad avere la vita ...