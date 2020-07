Che fine ha fatto Federico Mastrostefano, ex tronista Uomini e Donne? Oggi ha 40 anni e…[FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) Federico Mastrostefano è stato un ex tronista di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi. Tra il 2008 e il 2009 la sua presenza su Canale 5 lo rese uno dei tronisti più amati per la sua spontaneità e semplicità. La sua ironia conquistò il pubblico più affezionato del dating show. Pur essendo spesso sopra le righe è ancora Oggi apprezzato di telespettatori. Federico Mastrostefano è ricordato soprattutto per l’eterna indecisione tra le corteggiatrici Eliana Michelazzo e Pamela Compagnucci. La scelta ricadde – inaspettatamente per tutti -su quest’ultima. La loro storia è giunta al capolinea nel 2010 ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. Ad ... Leggi su velvetgossip

Che fine ha fatto? Dal Milan di Sacchi al Modena in A, dal Catania di Simeone alla fiaba Treviso: la 6ª stagione

Fisco: Tajani, 'Stato non paga debiti e non concede rinvii su tasse'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “Lo Stato ha cinquanta miliardi di debiti con le Pmi che non paga e pretende che oggi ci siano adempimenti fiscali che creano soltanto difficoltà a imprese che già rischian ...

Il Comune di Catania assume 30 agenti di polizia municipale, a lavoro a fine 2020

Il Comune di Catania assumerà 30 nuovi vigili urbani con contratti a termine annuali grazie a un finanziamento concesso dal ministero dell’Interno, venticinque grazie a un nuovo bando per soli titoli ...

