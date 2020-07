“Che botta!”. Belen Rodriguez, il ritorno in tv è da incubo: la mazzata stavolta la serve Mediaset (Di lunedì 20 luglio 2020) Un colpo che nessuno si aspettava a cominciare dalla diretta interessata: per Belen Rodriguez il ritorno in tv sarà a dir poco difficile. La conduttrice, che in queste settimane sta passando un periodo di relax accanto al nuovo compagno tornerà in autunno con l’edizione 2020 di Tu si que vales 2020. Le registrazioni della nuova edizione – in onda su Canale 5 in autunno – sono partite in questi giorni ma fino all’ultimo la presenza della soubrette argentina è stata in bilico. Il motivo? Alcuni nuovi dettagli del contratto, come riporta in esclusiva Dagospia. Pare che Mediaset abbia deciso di rivedere i cachet di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi anche quello dell’ex moglie di Stefano De Martino, diventata nel tempo uno dei volti di punta ... Leggi su caffeinamagazine

