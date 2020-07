Charlène di Monaco, atleta speciale in gara per una buona causa: la difesa del mar Mediterraneo (Di lunedì 20 luglio 2020) Charlene Water Bike sfoglia la gallery Si allena tutti i giorni, come una qualsiasi atleta, in vista di una gara che la vedrà protagonista il prossimo settembre. Charlène di Monaco, 42 anni, è stata fotografata in questi giorni nelle acque della Corsica, proprio davanti a Calvi (sulla costa nord-occidentale dell’isola), mentre si dedica a intense ore di training sulla sua water bike, cercando di dominare le forti correnti di quell’area del Mediterraneo. Charlène di Monaco sulla water bike (credits: ... Leggi su iodonna

