Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | ex gieffina lancia una frecciatina | “Ecco perchè sono famosi…”

Perchè sono famosi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Una delle coppie più affiatate del gossip nostrano, proprio oggi è stata la protagonista del dibattito sulla cronaca rosa avviato a Ogni Mattina, la trasmissione di TV8 con Adriana Volpe e Alessio Viola. Nell'ultima parte della trasmissione, è stato affrontato anche il gossip del momento e durante...

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Rodriguez Ignazio Moser, compleanno con Cecilia Rodriguez e nuovo progetto Virgilio Sport Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | Alberti: “Non hanno personalità”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, durante il corso della diretta di oggi di Ogni Mattina con Adriana Volpe su Tv8, sono stati stroncati da Barbara Alberti che li ha ritenuti privi di personalità.

Cecilia Rodriguez, la sfida in bikini con Belen va fuori controllo: sulla barca, fisico monumentale

Una gara a distanza con Belen Rodriguez. Tutto in famiglia. E Cecilia Rodriguez ne esce benissimo, ovviamente in bikini. Mentre la più famosa sorella è a Ibiza a conquistare cuori e followers, Chechu ...

