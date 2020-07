Caterina Balivo: mamma, figlia e sorelle, insieme tutte le donne di famiglia. “Bellissime” (Di lunedì 20 luglio 2020) Caterina Balivo si è caricata di una grande responsabilità, lasciando orfano il pubblico di Vieni Da Me. La celebre conduttrice televisiva era l’albero maestro del programma pomeridiano targato Rai, il suo volto era inevitabilmente collegato a quell’appuntamento quotidiano e i telespettatori non possono far altro che accettare il triste evento. Certo, anche per lei non è stato affatto facile, ma il suo talento sentiva il bisogno di crescere professionalmente, tuffandosi in nuovo ed inediti progetti futuri. Prima di immergersi nelle sue novità lavorative, Caterina Balivo approfitta del momento di standby per rigenerarsi. Questo critico periodo di lockdown è stato stressante per tutti e la presentatrice Rai è sempre rimasta attiva, avendo trasferito le sue doti ... Leggi su tuttivip

