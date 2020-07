Catania, la Polizia di Stato denuncia quattro ultras e un Daspo (Di lunedì 20 luglio 2020) Lo scorso 16 luglio davanti al Palazzo di Giustizia alcuni supporter del Calcio Catania hanno inscenato una manifestazione di protesta posizionandosi sulla gradinata esterna del Tribunale e hanno acceso alcuni fumogeni, mentre esponevano uno striscione con la scritta “A voi il dovere di giudicare. a Noi la possibilita’ di amare. Calcio Catania matricola 11700 Mck”, per poi fuggire all’arrivo degli agenti. quattro di loro sono stati denunciati dalla Polizia di Stato e uno di essi è Stato anche sottoposto a Daspo. I quattro dovranno rispondere di adunata sediziosa, accensione pericolosa e manifestazione non autorizzata. Inoltre, hanno anche violato le normative anti Covid-19 ancora ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Catania Polizia Il Comune di Catania assume 30 agenti di polizia municipale, a lavoro a fine 2020 BlogSicilia.it Sicilia, bomba d'acqua a Scordia (Catania), persone sopra i tetti delle auto: "Un disastro"

Maltempo nel catanese, una tromba d'aria scoperchia una casa di riposo a Scordia Un forte nubifragio si è abbattuto in provincia di Catania ... dei droni della polizia locale per verificare ...

Catania, il Comune assume trenta nuovi vigili urbani: presto concorsi rapidi

Il Comune di Catania assumerà trenta nuovi vigili urbani con contratti a termine annuali, grazie a uno specifico finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno. A renderlo noto l’ufficio stampa del ...

