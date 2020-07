Catania, denunciati quattro ultras per manifestazione davanti al Tribunale (Di lunedì 20 luglio 2020) Sostenere il Calcio Catania in un momento difficile della storia del club etneo è costato caro a una quindicina di persone. Lo scorso 16 luglio i tifosi rossazzurri avevano inscenato all’esterno del Palazzo di Giustizia di Catania, una manifestazione di protesta esponendo uno striscione riportante la seguente scritta: “A voi il dovere di giudicare a noi la possibilità di amare il calcio, Calcio Catania matricola 11700 MCK”. Durante l’esposizione dello striscione sono anche stati accesi dei fumogeni. Gli stessi ultras si sono poi dileguati prima dell’arrivo delle Volanti. Ma per la Digos sono bastati pochi giorni per identificare quattro supporter appartenenti al Mecha Klan, un gruppo ultras che nel corso degli ultimi ... Leggi su itasportpress

