Castelli Romani, riparte la “Gita ai Castelli”: ieri pienone nei siti turistici e centri storici (Di lunedì 20 luglio 2020) Non è facile la ripartenza ai Castelli Romani, post lockdown e pandemia di coronavirus, ma tutti c’è la stanno mettendo tutta. E ieri la domenica ai Castelli Romani, ha dimostrato che c’è la voglia di ripartire seppur tra tante difficoltà e ansie. Così la “gita ai Castelli” della domenica, ha visto arrivare sul territorio il bakstage con le modelle della Collezione Tecna e l’acconciatore delle dive Lello Sebastiani, in centro a Castelgandolfo, con le top model’s che hanno posato e sfilato anche davanti al Palazzo Papale tra lo sguardo incredulo della gendarmeria vaticana e i molti visitatori al Museo Papale. Il Mercato Contadino con la Banda della Pajata dei cuochi Alessandro Ferracci e Sabrina ... Leggi su ilcorrieredellacitta

