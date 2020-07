Cassa integrazione al termine, milioni di lavoratori a rischio (Di lunedì 20 luglio 2020) Sta per finire la Cassa integrazione: milioni di lavoratori a rischio. Con lo scoppio dell’emergenza sanitaria per il diffondersi del Covid 19 è esplosa anche la crisi economica e produttiva. Il Governo, opportunamente, ha messo in campo ingenti risorse per garantire a tutte le imprese l’accesso alla Cassa integrazione, garantendo così ai lavoratori il mantenimento di un reddito senza gravare sulle imprese chiuse ed impossibilitate ad operare. Parallelamente, com’è noto, è stato introdotto, in via eccezionale, il blocco dei licenziamenti ad oggi prorogato sino al 17 agosto 2020, ma il governo sta valutando di slittare ulteriormente il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (si ipotizza ... Leggi su nuovasocieta

