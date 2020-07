Caso Rey, ricorso parzialmente accolto (Di lunedì 20 luglio 2020) Al medico è stata inflitta una semplice pena pecuniaria (sospesa) al posto di quella detentiva. Leggi su media.tio.ch

L’asportazione di entrambi i seni a una paziente, fatta per errore nel 2014, era costata nel 2018 al ginecologo Piercarlo Rey una condanna a otto mesi sospesi. Ora la Corte di appello e di revisione ...

