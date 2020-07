Caso Paciolla, attesa per l’autopsia: gli esiti (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La morte di Mario Paciolla, il volontario 33enne che da Rione Alto era partito per una missione umanitaria in Colombia, non pare essere un suicidio. A confermarlo i familiari e gli amici sempre più convinti che una verità più grande e paurosa si nasconda a San Vicente del Caguán, città dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Mario. Una storia di ombre, silenzi e segreti che gli agenti italiani dello Scip, Servizio di cooperazione internazionale della Polizia, che si occupano dei casi internazionali più delicati, cercheranno di svelare. Infatti, proprio negli prossimi giorni, le autorità italiane sono attese a Bogotà per collaborare con gli agenti locali. E’ stata effettuata un’autopsia sul corpo di Mario i cui esiti saranno ... Leggi su anteprima24

