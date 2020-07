Casilina, continuano lavori ripavimentazione stradale (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – continuano i lavori di ripristino della pavimentazione sulla strada statale 6 “Casilina” da parte di Anas. I lavori che, si stanno svolgendo in tratti saltuari in entrambe le direzioni, dal 21 luglio interesseranno i tratti compresi tra il chilometro 19,900 (Roma) e il chilometro 82 in provincia di Frosinone. Per consentire gli interventi, il transito viene regolato a senso unico alternato in corrispondenza del cantiere. Il completamento e’ previsto entro sabato 22 agosto. Leggi su romadailynews

