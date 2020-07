Cari imprenditori italiani, svegliatevi: Confindustria è vostra nemica (Di lunedì 20 luglio 2020) di Savino Balzano. Pensare di poter lottare per i diritti dei lavoratori di questo Paese prescindendo dalle dinamiche europee è un errore. L’attuale drammatica condizione dei lavoratori italiani non è e mai potrà essere sovvertita in meglio, se non si scardina prima di tutto la gabbia europea: esattamente l’opposto di quanto il governo sta facendo in questi drammatici giorni. Il fatto è che il modello di lavoro da noi sognato, niente più e niente meno rispetto a quanto sancito in Costituzione, è assolutamente incompatibile con l’ingegneria istituzionale comunitaria: esclusa la competitività attraverso gli investimenti, inibita la concorrenza mediante le svalutazioni valutarie, non resta che erodere i prezzi mediante la drastica riduzione del costo del lavoro. Ovviamente, al ... Leggi su ilparagone

