Cari frugali, siamo abbastanza grandi per fare le riforme da soli. Parla Pittella (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma. Quarto giorno. Ricomincia il vertice europeo sul Recovery fund e ancora si fatica a vedere la soluzione. Molto dipende dal veto dei cosiddetti paesi frugali – Austria, Danimarca, Olanda e Svezia – che però sembrerebbero più disponibili al compromesso dopo la discussione, nella notte, sul “supe Leggi su ilfoglio

welcomeize : RT @ilfoglio_it: [Video] ”Il vertice Ue è l’occasione per dimostrare che l’Europa esiste e fa l’interesse dei suoi cittadini. Non va spreca… - CarlottaMiller_ : RT @ilfoglio_it: [Video] ”Il vertice Ue è l’occasione per dimostrare che l’Europa esiste e fa l’interesse dei suoi cittadini. Non va spreca… - ilfoglio_it : [Video] ”Il vertice Ue è l’occasione per dimostrare che l’Europa esiste e fa l’interesse dei suoi cittadini. Non va… - emato64 : RT @1000_best: Io formerei l'Unione Mediterranea, composta da Italia, Spagna, Grecia. Poi direi: sapete che c'è, cari frugali? Tornate pur… - khamul2k12 : RT @LiaCeli: Gara di Rutte -

Ultime Notizie dalla rete : Cari frugali Cari frugali, siamo abbastanza grandi per fare le riforme da soli. Parla Pittella Il Foglio Cari frugali, siamo abbastanza grandi per fare le riforme da soli. Parla Pittella

Ricomincia il vertice europeo sul Recovery fund e ancora si fatica a vedere la soluzione. Molto dipende dal veto dei cosiddetti paesi frugali – Austria, Danimarca, Olanda e Svezia – che però ...

SPY FINANZA/ Il conto che gli italiani pagheranno (senza bisogno di Rutte)

I cosiddetti Paesi frugali, ovvero un insieme di nani politico-economici che ... ad esempio dando immediatamente vita a quel provvedimento stimola-default chiamato Quota 100. Signori miei, cari ...

Ricomincia il vertice europeo sul Recovery fund e ancora si fatica a vedere la soluzione. Molto dipende dal veto dei cosiddetti paesi frugali – Austria, Danimarca, Olanda e Svezia – che però ...I cosiddetti Paesi frugali, ovvero un insieme di nani politico-economici che ... ad esempio dando immediatamente vita a quel provvedimento stimola-default chiamato Quota 100. Signori miei, cari ...