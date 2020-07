Carabiniere positivo a Pietremalara, quattro contagi a Conca della Campania (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoUn Carabiniere in servizio alla stazione di Pietramelara (Ce) è risultato positivo al Coronavirus. Ne dà notizia il sindaco del paese Pasquale Di Fruscio, che in una nota su facebook, scrive che il “caso di positività di un militare della nostra stazione dei carabinieri mostra con chiarezza che il virus è ancora presente e si diffonde in eguale misura anche nella stagione estiva. Riscontriamo che ci sono nuovi focolai, anche assai vicini al nostro Comune. Solo il buon senso ed il rispetto verso se stessi e gli altri ci consentiranno di tenere testa a questo nemico aggressivo e subdolo. E’ naturale che con il caldo e la bella stagione siamo indotti a comportamenti più aperti e meno prudenti; resta tuttavia molto importante mantenere le cautele e le precauzioni che ... Leggi su anteprima24

