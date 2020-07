Capri, multa da mille euro per un tuffo nella Grotta Azzurra (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La tentazione di un tuffo nel cuore della Grotta Azzurra, icona di Capri, è stata troppo forte. Peccato che tale tentazione costerà cara a quattro bagnanti, ai quali la Guardia Costiera ha elevato sanzioni per 1032 euro a testa. Il bagno all’interno della Grotta, come specificato da un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Napoli, è vietato per motivi di sicurezza, a causa della forte corrente e della costante risacca, che rendono pericolose entrata ed uscita a nuoto dei bagnanti. Per gli incauti di turno però non è finita qui: oltre alla multa singola già salatissima, se ne aggiunge un’altra di 5000 euro a carico dell’unità ... Leggi su anteprima24

Notiziedi_it : Capri, in 4 si tuffano nella Grotta Azzurra: mille euro di multa a testa - occhio_notizie : Un bagno che ricorderanno a lungo - mattinodinapoli : Capri, verbali per 6mila euro a diportisti: maxi multa per il bagno in Grotta Azzurra - rep_napoli : Capri, in 4 si tuffano nella Grotta Azzurra: mille euro di multa a testa [di PASQUALE RAICALDO] [aggiornamento dell… -