Capodoglio soccorso alle Eolie, immagini della Guardia Costiera (Di lunedì 20 luglio 2020) La Guardia Costiera ha divulgato le straordinarie immagini dell'operazione di soccorso per liberare un esemplare di Capodoglio impigliato in una rete da pesca a largo delle isole Eolie. I militari sono intervenuti nella giornata di domenica 19 luglio 2020, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Lipari da parte di alcuni diportisti che avevano avvistato l esemplare in difficoltà avvolto in una rete.Impegnati nelle operazioni di liberazione, i sub della Guardia Costiera di Napoli, il pattugliatore Peluso della Guardia Costiera, motovedette della locale Capitaneria ... Leggi su ilfogliettone

