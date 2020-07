Capodoglio intrappolato, l’appello del WWF: “Chi lo avvista lo segnali immediatamente alla guardia costiera, il fattore tempo è fondamentale” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Lanciamo un appello a chiunque si trovi in navigazione nel tratto di mare eoliano e avvisti il Capodoglio in difficoltà a segnalarlo immediatamente al numero 1530 della guardia costiera. Il fattore tempo, ora, è fondamentale per salvarlo”. Lo dice la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi. “Dopo “Spike”, il Capodoglio delle Eolie liberato dalle reti a fine a giugno grazie al prezioso intervento della guardia costiera, “Furia” un altro magnifico esemplare rimasto vittima del bycatch al largo dell’isola di Salina è stato avvistato il 18 luglio. – spiega il Wwf in una nota – Quella per salvare il giovane ... Leggi su meteoweb.eu

