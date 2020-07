Capelli estate 2020: tagli e colori di tendenza (Di lunedì 20 luglio 2020) Se prima la massima trasgressione era chiedere in salone una tonalità poco sopra al neutro, ora si osa di più. Idem per il taglio, sperimentare è diventata la nuova parola d’ordine. Il virus ci sta cambiando, ci ha cambiati. E i capelli, come sempre, sono le prime sentinelle di quello che è in atto dentro e fuori di noi:«Dopo la quarantena ho avvertito da parte delle clienti il desiderio di una nuova identità, di provare a vedersi in modo diverso», racconta Alberto Di Domenico, Direttore Artistico & Educational Manager di JOICO Italia. E così anche le tendenze non posso che seguire il ritmo di questo strano anno. Ecco, allora, una panoramica ragionata su tagli e colori dell’estate 2020 da non farsi scappare. Leggi su vanityfair

JoeBowe19783574 : RT @InPoesie: Lei è la primavera: profuma di rosa. Lei è l'estate: ha labbra di fragola. Lei è l'autunno: ha capelli di castagna. Lei è l'i… - ElenaCardin43 : @beasenzadante Tranqui io ne ho fatti esplodere due hahah MA RAGA È ESTATE PERCHÉ VI ASCIUGATE I CAPELLI?? ?? - flo2ren : @lewisxtommo Secondo me staresti bene anche con il caschetto, ma stai bene anche ora ?? l'unica cosa forse ti convie… - Mariga45753901 : Nel sole che sorge limpido dopo ogni notte... Mi manchi! Nel vento discreto Che scompiglia i capelli... Mi manchi!… - BottoGiada : Ahhhh i capelli biondissimi in estate ???????? -