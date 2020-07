Campidoglio: nomina Rosati a Eur Spa, espresso voto contrario (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “In merito alla nomina del nuovo Amministratore delegato di Eur Spa, Roma Capitale precisa di aver espresso voto contrario durante l’assemblea dei soci”. Lo rende noto il Campidoglio. Leggi su romadailynews

