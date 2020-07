Campania, il papà della “bambina di legno” finisce in ospedale dopo 4 giorni di sciopero della fame (Di lunedì 20 luglio 2020) Ha accusato un malore Eugenio Manzo, padre di Arianna, la 15enne vittima di un caso di malasanità subito quando aveva appena tre mesi che l’ha resa tetraplegica, sorda e ipovedente. Da giovedì l’uomo ha iniziato lo sciopero per la fame, dinanzi al Tribunale di Salerno, per sensibilizzare le istituzioni sul suo caso e per protestare contro … L'articolo Campania, il papà della “bambina di legno” finisce in ospedale dopo 4 giorni di sciopero della fame Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

katya77474537 : @La7tv Chissà di chi sarà figlio lui ...ma quanto puoi essere idiota quando tutti ti contestano ovunque vai e ai tu… - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Papà papà di Nino D'Angelo! Sintonizzati ora. - ETROFACCOR : RT @grantouritalia: Suggestioni divine a Pietrelcina, famoso in tutto il modo per aver dato i natali il 25 maggio 1887 a Francesco Forgione… - grantouritalia : Suggestioni divine a Pietrelcina, famoso in tutto il modo per aver dato i natali il 25 maggio 1887 a Francesco Forg… - Valenti85279852 : @iodalmare70 Io sto in Emilia Romagna ma amo Napoli,tutta la Campania e il sud!!!!Mio papà è nato li...amo amo amo la Campania? -

Ultime Notizie dalla rete : Campania papà Coronavirus, la guerra delle regioni. La Campania: «Chiudiamo i confini» Corriere della Sera