Cambiamenti climatici, chiari segnali anche nei nostri mari (Di lunedì 20 luglio 2020) anche nei nostri mari i segnali del cambiamento climatico. A lanciare l’allarme è Greenpeace, che si trova all’Isola d’Elba per la spedizione di ricerca ‘Difendiamo il Mare‘, condotta con la barca Bamboo della Fondazione Exodus di don Mazzi, e rende noti oggi i primi risultati dei monitoraggi sugli ecosistemi marini costieri svolti nell’area insieme al DiStav dell’Università di Genova nell’ambito del Progetto ‘Mare Caldo’. chiari segnali degli impatti dei Cambiamenti climatici sui nostri mari arrivano sia dai termometri installati lo scorso inverno da Greenpeace in mare a varie profondità sia dalle osservazioni ... Leggi su meteoweb.eu

GassmanGassmann : #vogliounpianetacosì grazie al Parlamento Europeo per l’invito a parlare alle nuove generazioni di cambiamenti clim… - ItalyMFA : Il Min.@luigidimaio presiede il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo: la #Cooperazioneallosviluppo… - GassmanGassmann : Un abbraccio forte ai palermitani investiti dagli effetti dei cambiamenti climatici.ORA è il momento di esigere da… - ItalyUN_NY : RT @ItalyMFA: Il Min.@luigidimaio presiede il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo: la #Cooperazioneallosviluppo è uno str… - RNA_antinuclear : Sono stati osservati fenomeni di necrosi in specie simbolo dei nostri fondali come la gorgonia gialla (Eunicella ca… -