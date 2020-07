Calendario Liga 2019/2020: giornate, risultati e classifica del campionato spagnolo (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Real Madrid succede al Barcellona nell’albo d’oro del campionato spagnolo. Calendario Liga 2019/2020: giornate, risultati, classifica Il Real Madrid di Zinedine Zidane, al termine di un lungo testa a testa con il Barcellona, guidato inizialmente da Ernesto Valverde poi da Quique Setién, si è aggiudicato per la 34° volta nella sua storia il titolo di campione di Spagna. L’ufficialità è arrivata con il successo interno per 2-1 sul Villarreal nella penultima giornata, giocatasi il 16 luglio 2020. La Liga 2019/2020 ha aperto i battenti nel 3° weekend di agosto, con le gare della prima giornata che si sono disputate ... Leggi su calcionews24

Con il Real Madrid campione, con i posti Champions già assegnati (da definire l'ordine di terza e quarta), con Espanyol e Maiorca già retrocessi, nell'ultima giornata di Liga sono stati emessi tutti i ...L’Espanyol, dopo la matematica retrocessione maturata nella gara contro il Barça, continua nella sua serie di sconfitte. Al Cornellà, deserto non solo per le norme contro il Coronavirus, ma anche per ...