Calenda “rottama” Renzi: «Voleva fare il Macron, si è ridotto a fare il Mastella» (Di lunedì 20 luglio 2020) «Matteo Renzi? Voleva fare il Macron, si è ridotto a fare il Mastella». Colpisce duro Carlo Calenda, leader di Azione, sigla nata all’indomani della sua decisione di abbandonare il Pd con il quale un anno fa ha staccato il biglietto per l’Europarlamento di Strasburgo. A Zingaretti che lo bolla come un traditore, lui risponde a tono rinfacciandogli a sua volta di aver stretto l’accordo con il M5S dopo aver giurato il contrario. Calenda considera il movimento grillino come il male assoluto e anche nell’intervista a Libero non ne fa mistero. Calenda intervistato da Libero È il motivo per il quale serra i denti sul polpaccio di ... Leggi su secoloditalia

