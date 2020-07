Calenda attacca Azzolina: “Il ministro più imbarazzante, diciamolo sottovoce perché è donna” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Un paese che è diventato tra i più ignoranti in Europa ha giustamente un ministro che è il più imbarazzante in Europa. Ma siccome è donna si deve dire sottovoce. Non credo che la parità si costruisca in questo modo“. Duro attacco da parte del leader di Azione, Carlo Calenda, contro la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Attraverso il proprio profilo Twitter Calenda ha retwittato il lancio dell’Adnkronos nel quale si leggono le dichiarazioni della ministra a favore dell’assunzione di giovani non laureati nel ruolo di supplenti. Un paese che è diventato tra i più ignoranti in Europa ha giustamente un ministro che è il più imbarazzante in Europa. Ma ... Leggi su sportface

Un paese che è diventato tra i più ignoranti in Europa ha giustamente un Ministro che è il più imbarazzante in Europa. Ma siccome è donna si deve dire sottovoce. Non credo che la parità si costruisca ...

Carlo Calenda terribile su Matteo Renzi: mi sembra il nuovo Clemente Mastella

Carlo Calenda la tocca piano nel derby del centro con Matteo Renzi: il leader di Italia viva voleva essere il nuovo Emmanuel Marcon ma sembra più Clemente Mastella. Il capo di Azione! va all'attacco d ...

Carlo Calenda la tocca piano nel derby del centro con Matteo Renzi: il leader di Italia viva voleva essere il nuovo Emmanuel Marcon ma sembra più Clemente Mastella. Il capo di Azione! va all'attacco d ...