Calciomercato Napoli, gli azzurri pronti ad accettare Federico Bernardeschi per cedere Arkadiusz Milik alla Juventus (Di lunedì 20 luglio 2020) Vedere Arkadiusz Milik in maglia bianconera è possibile. La Juventus insiste ancora con Federico Bernardeschi per effettuare l’operazione. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport, infatti, mentre il Napoli si sta preparando alla trasferta di Parma la società aprirà un discorso ufficiale con la Juve accettando l’inserimento dell’esterno della Nazionale. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare ... Leggi su calciomercato.napoli

omaakatugba : ???? @omaakatugba, giornalista nigeriano, esperto di #calciomercato e amico di #Osimhen, sarà in diretta con noi dall… - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli | In chiusura l'affare #Osimhen La conferma del dg del #Lille - DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, #Giuntoli in Sardegna per definire gli ultimi aspetti. Il punto - ferrante_pie : RT @cmdotcom: #Napoli, arriva la rivelazione di #Osimhen: 'Voglio giocare lì!'. C'è il retroscena sulle visite mediche - dakaz09 : RT @omaakatugba: ???? @omaakatugba, giornalista nigeriano, esperto di #calciomercato e amico di #Osimhen, sarà in diretta con noi dalle 13 pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, ultim’ora: ADL prende una decisione pesantissima? Mondo Udinese Serie A, De Laurentiis lancia il progetto per la produzione e vendita alle tv delle partite

Il patron del Napoli ha lanciato il suo progetto sui diritti ... «Stiamo lavorando per il bene della Lega e del calcio soprattutto - ha detto Ferrero prima di entrare in riunione - perché ...

Serie A, Giudice sportivo: una giornata di stop a 4 calciatori

ROMA - Rese note dal Giudice sportivo le sue decisioni dopo le sei gare della 34ª giornata disputate domenica. Sono 4 i calciatori squalificati, tutti per una giornata: si tratta di Arkadiusz Milik (N ...

Il patron del Napoli ha lanciato il suo progetto sui diritti ... «Stiamo lavorando per il bene della Lega e del calcio soprattutto - ha detto Ferrero prima di entrare in riunione - perché ...ROMA - Rese note dal Giudice sportivo le sue decisioni dopo le sei gare della 34ª giornata disputate domenica. Sono 4 i calciatori squalificati, tutti per una giornata: si tratta di Arkadiusz Milik (N ...