Calciomercato Milan: Rebic resta, ma il 50% alla Fiorentina è un ostacolo (Di lunedì 20 luglio 2020) Calciomercato Milan: i rossoneri lavorano al riscatto di Rebic, ma la percentuale di rivendita alla Fiorentina frena la trattativa Ante Rebic si è ormai preso il Milan. Dopo un inizio di stagione con il freno a mano tirato, il croato da gennaio ha ingranato la sesta e non si è più fermato: sia in termini di gol che di prestazioni. I rossoneri ora vogliono riscattarlo dall’Eintracht Francoforte, ma ci sarebbe un problema. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, quando quattro anni Rebic passò dalla Fiorentina al club tedesco, i viola inserirono nell’accordo un diritto del 50% sulla rivendita. Questo significa che se ... Leggi su calcionews24

