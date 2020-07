Calciomercato Juventus, la richiesta dell’Atalanta per Zapata (Di lunedì 20 luglio 2020) Calciomercato Juventus: l’Atalanta ha risposto all’interessamento dei bianconeri per Duvan Zapata La Juventus è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione che possa prendere l’eredità di Gonzalo Higuain. Tra i nomi sulla lista dei bianconeri c’è anche quello di Duvan Zapata, bomber dell’Atalanta che tanto bene sta facendo in nerazzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club bergamasco avrebbe risposto al primo approccio di Paratici sparando altissimo: 70-80 milioni di euro la richiesta dell’Atalanta. Una cifra elevata per la Juventus che vorrebbe inserire nella trattativa anche il cartellino di Perin. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

