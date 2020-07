Calciomercato Inter: si lavora per avere Sanchez anche in finale di Europa League (Di lunedì 20 luglio 2020) Calciomercato Inter: i nerazzurri sono a lavoro con il Manchester United per avere anche in Europa League Sanchez Alexis Sanchez è sempre più integrato all’Interno del gruppo Inter. anche ieri contro la Roma ha dato il suo importante contributo e i nerazzurri proseguono nelle trattative per averlo anche in Europa League. La società Interista, se dovesse passare contro il Getafe, chiederà al Manchester United di poter trattenere il cileno fino alla finale della manifestazione, e magari ... Leggi su calcionews24

Una semplice distrazione non può cancellare quanto fatto di buono contro la seconda in classifica ma può complicare tutto. La Roma ora ha solo due punti di vantaggio sul Milan che va a mille e crede ...

L'apertura di Valente (M5S): "Ora è necessario riaprire gli stadi"

Un ruolo centrale nella ripresa del campionato italiano, mediando tra federcalcio e governo. Simone Valente, ex sottosegretario del primo governo Conte e responsabile allo sport del Movimento 5 Stelle ...

