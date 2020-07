Calciomercato Fiorentina – Il nuovo Mario che potrebbe fare le fortune dei Viola (Di lunedì 20 luglio 2020) Calciomercato Fiorentina – Dopo l’ultimo risultato in campionato e la certa salvezza, è ora di parlare di mercato e progettare il futuro in casa Viola. Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile arrivo di Thiago Silva e di Mario Mandzukic entrambi svincolati, e possibili acquisti a parametro 0 che potevano arricchire la rosa. Oggi si parla di un altro Mario anch’esso svincolato, la sua ex squadra è il Borussia Dortmund, ed ha giocato anche per il Bayern Monaco, si stiamo parlando di Mario Gotze, attaccante tedesco che negli ultimi anni non ha offerto le prestazioni che ci si aspettava da lui. Calciomercato Fiorentina – Pazza idea Gotze Il contratto del tedesco è scaduto 2 settimane fa ed il ... Leggi su giornal

sportli26181512 : Inter: Nainggolan per arrivare a Chiesa, ma la Fiorentina...: L'Inter non molla Federico Chiesa: secondo...… - sportli26181512 : Milan, la Fiorentina spinge in alto le cifre del riscatto di Rebic: La Fiorentina non farà sconti all'Eintracht...… - CalcioPillole : #Calciomercato #Criscito-#Fiorentina: la volta buona? Trattato dai Viola già nelle ultime due sessioni di mercato… - NickCecca : RT @Scoglionati: IL CALCIOMERCATO E' ARRIVATO TRA NOI CON NICCOLO' CECCARINI! - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? #Torino e #Fiorentina tentano il colpo low cost ?? Occhi sull'esterno del #Bournemouth ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calci… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina Calciomercato, la Fiorentina guarda al futuro: fra i gioielli e la panchina Sky Sport Primo colpo di mercato – e che colpo – per il Villamassargia: Daniele Contu!

Il 25enne esterno d’attacco protagonista della promozione in serie D e della conquista della Coppa Italia di Eccellenza con il Carbonia, sarà la gemma della squadra del suo paese di residenza, allenat ...

Torino – Hellas Verona: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

calciomercato, nazionale e su tutte le principali competizioni sportive. Ogni giorno online tutte le informazioni sulle principali squadre: Juventus, Inter, Roma, Milan, Napoli, Fiorentina, Sassuolo, ...

Il 25enne esterno d’attacco protagonista della promozione in serie D e della conquista della Coppa Italia di Eccellenza con il Carbonia, sarà la gemma della squadra del suo paese di residenza, allenat ...calciomercato, nazionale e su tutte le principali competizioni sportive. Ogni giorno online tutte le informazioni sulle principali squadre: Juventus, Inter, Roma, Milan, Napoli, Fiorentina, Sassuolo, ...