Calcio, ufficiale la decisione di France Football: il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato. I dettagli (Di lunedì 20 luglio 2020) E' ufficiale: il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato.Niente testa a testa tra Messi e Ronaldo. Per la prima volta nella sua storia, iniziata nel 1956 - in cui il trofeo individuale fu istituito dalla rivista France Football, il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato. Ad annunciarlo, pochi istanti fa, è lo stesso magazine Francese: "è un anno così strano che non possiamo considerarlo normale - ha dichiarato il caporeddatore Pascal Ferré - Circostanze eccezionali, decisione eccezionali. Non ci sono le sufficienti condizioni di equità. Abbiamo iniziato a parlare di questa ipotesi almeno due mesi fa. Non è una ... Leggi su mediagol

