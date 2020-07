Calano i nuovi contagi, 190, -36 in un giorno,, ma tredici vittime (Di lunedì 20 luglio 2020) Cala ancora il numero dei nuovi casi di che oggi sono 190 . Ieri se ne erano registrati 219 e 249 sabato. Sono i dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio nel quotidiano. ... Leggi su leggo

sportli26181512 : Coronavirus, calano ancora i nuovi positivi: 219 casi e 13 morti. I numeri della Lombardia: Si registra un nuovo ca… - SmorfiaDigitale : Coronavirus, il bollettino di oggi: 13 morti, ma calano i nuovi casi - calciomercatoit : ?? #Coronavirus, il bollettino del #20luglio: calano i nuovi contagi. 13 decessi - tg2rai : I numeri dell'epidemia da #coronavirus in #Italia. Calano contagi e vittime, ma resta alta l'attenzione su nuovi fo… - stenartista : Coronavirus, bollettino del 19 luglio: calano i casi in Italia, 2 nuovi contagi in Sicilia ma c'è un malato in tera… -