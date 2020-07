Calabria, balneazione: tornano conformi tratti di Praia a Mare e Corigliano Rossano (Di lunedì 20 luglio 2020) Ritornano alla piena conformità, e quindi saranno balneabili dopo le opportune revoche delle ordinanze sindacali, i tratti di costa dei comuni di Praia a Mare e Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, che nei giorni scorsi erano stati individuati come non conformi a seguito di controlli delle acque di balneazione. Il Servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza, infatti, ha comunicato ai comuni di Praia a Mare e Corigliano Rossano, nonché a Regione Calabria e Ministero della Salute, che i controlli suppletivi eseguiti a Praia a Mare il 16 luglio e a ... Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Calabria balneazione: due punti non conformi nei Comuni di Fuscaldo e San Lucido (Cosenza) - #Calabria… - cmnewsit : Calabria: Balneazione. il Dipartimento di Vibo Valentia dell’Arpacal ha segnalato una causa di criticità a Pizzo Ca - Agenparl : Arpa Calabria: due punti balneazione non conformi a Paola e Fuscaldo - - cmnewsit : Vibo Valentia: Balneazione. Un punto non conforme a Pizzo Calabro -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria balneazione Calabria, balneazione: tornano conformi tratti di Praia a Mare e Corigliano Rossano Stretto web WikiPedro torna in Maremma: questa volta ci racconta la leggenda di Talamone

SATURNIA – WikiPedro torna in Maremma. Il fenomeno del web che descrive Firenze e la sua storia con i video arriva a Talamone (Orbetello). Pietro Resta ha 28 anni ed è un fiorentino doc. Con i suoi vi ...

Balneazione: ancora criticità nelle acque di Pizzo, Arpacal segnala nuovo punto inquinato

I tecnici dei dipartimenti provinciali Arpacal continuano senza sosta nell’opera di individuazione delle criticità ambientali che possono incidere negativamente sulla qualità delle acque di balneazion ...

SATURNIA – WikiPedro torna in Maremma. Il fenomeno del web che descrive Firenze e la sua storia con i video arriva a Talamone (Orbetello). Pietro Resta ha 28 anni ed è un fiorentino doc. Con i suoi vi ...I tecnici dei dipartimenti provinciali Arpacal continuano senza sosta nell’opera di individuazione delle criticità ambientali che possono incidere negativamente sulla qualità delle acque di balneazion ...