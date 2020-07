Caccavelli (Nutrimi): “Dieta strategica in cura patologie femminili” (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA – La disinformazione e i falsi miti riguardanti l’alimentazione e la nutrizione sono molteplici. Per questo è sempre necessario far riferimento a professionisti ed esperti della nutrizione, che quest’anno si sono ritrovati a confrontarsi, online, nella due giorni dedicata alla nutrizione. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Caccavelli Nutrimi Biologico Vs convenzionale: Nutrimi propone l'eBook per far chiarezza Fruitbook Magazine