Brucia il “Muro delle bambole” di Milano: incendiata l’installazione artistica contro la violenza sulle donne – Le foto (Di lunedì 20 luglio 2020) muro bambole4 Indice: muro bambole4muro bambole3muro bambole2muro bambole 1 muro bambole3 muro bambole2 muro bambole 1 Si chiama “Wall of Dolls” l’installazione artistica contro la violenza sulle donne che dal 2014 è in via De Amicis a Milano, a due passi dalle Colonne di San Lorenzo. Oggi, 20 luglio, le fondatrici della onlus che porta lo stesso nome dell’opera, Il muro delle bambole, hanno dato la notizia che l’installazione è stata data alle fiamme. «Confidiamo non si tratti di un evento doloso – hanno detto in una nota le fondatrici Jo Squillo e Giusy Versace e la presidente dell’associazione Francesca Carollo – ma se così non fosse i responsabili ... Leggi su open.online

