Britney Spears | Il movimento #FreeBritney ucciderà la pop star (Di lunedì 20 luglio 2020) Britney Spears è prigioniera della sua vita da oltre dieci anni, ma cosa succederebbe se la Principessa del Pop non potesse più contare sui suoi tutori legali? Da ben dodici anni Britney Spears è sotto la tutela di suo padre ed è seguita da una squadra di legali e di medici che la aiutano ad amministrare non soltanto il suo … L'articolo Britney Spears Il movimento #FreeBritney ucciderà la pop star è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

IlContiAndrea : #FreeBritney pensavo fosse uno dei soliti movimenti nati così 'ad cazzum'. Per @FQMagazineit ho studiato bene tutto… - workbjtch : RT @awkmen: coraggiosi ad usare la parola toxic a caso quando è protetta da copyright dal 2003 quando britney spears l'ha praticamente inve… - godneyjs : RT @awkmen: coraggiosi ad usare la parola toxic a caso quando è protetta da copyright dal 2003 quando britney spears l'ha praticamente inve… - bluepulsar971 : RT @montagio77: Il 6 agosto sarò a Fermo con il mio spettacolo 'Come Britney Spears - Covid 19 Version' Ogni tanto torno per ricordare ai m… - SHIBALOVERR : RT @awkmen: coraggiosi ad usare la parola toxic a caso quando è protetta da copyright dal 2003 quando britney spears l'ha praticamente inve… -