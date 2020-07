Boss Doms si dà alla carriera solista. Che faccia fa Achille Lauro (Di lunedì 20 luglio 2020) Boss Doms si dà alla carriera solista. E pubblica il suo primo singolo da solista intitolato emblematicamente "I want more". A Tgcom24 racconta che vorrà "vedere la faccia di Achille Lauro quando suonerà le loro hit davanti a 100mila persone". La scelta della carriera solista, però, non incrinerà il rapporto di amicizia fraterna che ha con Lauro. "Siamo come fratelli e siamo felici l'uno della felicità dell'altro". Leggi su iltempo

tempoweb : Boss Doms si dà alla carriera solista. Che faccia fa Achille Lauro #bossdoms #achillelauro #iwantmore… - blogtivvu : Boss Doms senza Achille Lauro: “Nuovo stupendo capitolo della nostra vita” - shanedramma : @llilcam @malandrinooo che poi è anche vero che un bel po' di fan sono dovute al bacio con boss doms, cosa che Laur… - fainformazione : Praja Gallipoli (LE) by Musicaeparole: 22/7 Michael Feiner (Popfest), 23/7 Gabry Ponte, 24/7 Big Mama, 25/7 Dj Anto… - fainfocultura : Praja Gallipoli (LE) by Musicaeparole: 22/7 Michael Feiner (Popfest), 23/7 Gabry Ponte, 24/7 Big Mama, 25/7 Dj Anto… -