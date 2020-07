Boss Doms senza Achille Lauro: “Nuovo stupendo capitolo della nostra vita” (Di lunedì 20 luglio 2020) Boss Doms è pronto a prendere il volo senza l’amico fraterno Achille Lauro. L’eclettico produttore si è raccontato a TgCom24 parlando del suo primo singolo da solista, “I Want More”, con il quale spera di poter sbarcare oltreoceano, pregustandosi sin da ora la faccia di Lauro: “Potete scommetterci che ce la farò! E poi penso... L'articolo Boss Doms senza Achille Lauro: “Nuovo stupendo capitolo della nostra vita” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Boss Doms è pronto a prendere il volo senza l’amico fraterno Achille Lauro. L’eclettico produttore si è raccontato a TgCom24 parlando del suo primo singolo da solista, “I Want More”, con il quale sper ..."Un brano che non è solo un brano ma l'inizio di un nuovo sound tra pop, dark e underground". Boss Doms la definisce così la sua creatura "I Want More", il suo primo singolo da solita senza l'amico ...