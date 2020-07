Borussia Dortmund, colpo Bellingham: spesi 22 milioni per il 17enne ex Birmingham (Di lunedì 20 luglio 2020) Ventidue milioni di euro per un diciassettenne, un altro colpo in prospettiva per il Borussia Dortmund. La società tedesca prosegue nel progetto della linea verde e dopo aver valorizzato giocatori come Sancho e Haaland, ora si prepara ad accogliere un baby prodigio. Jude Bellingham, 17 anni, arriva dal Birmingham ed è considerato un futuro crac tanto che il BVB ha dovuto anticipare la mossa per non farsi battere dalla forte concorrenza del Manchester United. “Non potrò mai ringraziare abbastanza il Birmingham City per ciò che ha fatto per me – è il messaggio di saluto di Jude Bellingham al Birmingham -, non solo nell’ultimo anno, ma fin da quando avevo sette anni. Ora sono ... Leggi su sportface

