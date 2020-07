Bonus mobili 2020: 50% di sconto su trasporti e montaggi (Di lunedì 20 luglio 2020) Tra le tante iniziative del Governo, ecco nel 2020 arrivare il Bonus mobili. Trasporto e montaggio degli arredi saranno scontabili al 50% Fonte foto: (Pixabay)Sapevate dell’esistenza di una speciale assistenza chiamata Bonus mobili? Ebbene, anche quest’ultima nel 2020 potrà essere sfruttata dai contribuenti, con la possibilità di detrarre dalla dichiarazione dei redditi, spese di costruzione e trasporto dei mobili e di grandi elettrodomestici. Le spese quindi, anche quelle per far trasportare e montare i prodotti acquistati, sono detraibili fino al 50%, purché le suddette spese, siano pagate con: bonifico, carta di debito, carta di credito. Non sono invece previsti, pagamenti in contanti, assegni ... Leggi su chenews

