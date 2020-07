Bonus bici, trovata l’intesa: basterà lo scontrino parlante (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo un lungo braccio di ferro tra il ministero dell’Ambiente e quello dei Trasporti, è stata finalmente trovata l’intesa sul Bonus bici, il contributo fino a 500 euro, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (come monopattini, hoverboard e segway). Per avere diritto a uno dei Bonus più attesi del dl Rilancio basterà lo scontrino parlante, il documento che specifica la natura dei beni acquistati e riporta il codice fiscale del compratore: come per le spese in farmacia da portare in detrazione nel 730. Bonus bici, basterà lo scontrino parlante Da tempo i ... Leggi su quifinanza

