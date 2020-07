Bonus auto e bici: dal 1° agosto fino alla fine dell’anno, come fare domanda (Di lunedì 20 luglio 2020) Bonus auto ibride e bici elettriche, compresi i motorini elettrici e i monopattini, chiamato anche Bonus per la “viabilità” e rendere il paese sostenibile ma anche incentivare il settore auto, il più colpito dalla crisi economica da Covid-19. Bonus auto e bici: per gli acquisti dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 Dal prossimo 1° agosto fino al 31 dicembre 2020, per chi acquista un veicolo ibrido o elettrico, rottamando la propria auto di oltre dieci anni ha diritto ad un Bonus di duemila euro. Quindi, importante la data del veicolo da rottamare, nello specifico la data d’immatricolazione che deve ... Leggi su notizieora

