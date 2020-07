Bologna, Mihajlovic: “rottura con la società?”, il tecnico risponde così (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Bologna sta disputando una stagione positiva, nonostante la brutta sconfitta nella partita di campionato contro il Milan. Sono circolate voci di una possibile rottura tra Mihajlovic e la dirigenza, il tecnico ha parlato così alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. “Problemi con la società? Sono tutte c****te”. “Si dice che io sia diviso dalla società per i programmi sul futuro. Non è vero: ogni allenatore vorrebbe avere 24 campioni ma non è possibile. Io conosco i piani di crescita del Bologna, li accetto: ci sono 7 squadre superiori e due come Fiorentina e Torino che puntano a risalire. Con i dirigenti lavoriamo per come colmare le lacune con acquisti mirati”. “L’Europa non è obbligatoria quest’anno. Oggi non ... Leggi su calcioweb.eu

