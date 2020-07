Bologna, Mihajlovic alza la voce: “pretendo impegno e rispetto. Dissidi col club? Sono tutte cazzate” (Di lunedì 20 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic non ci sta e, dopo la Sonora sconfitta subita sabato scorso contro il Milan, ha alzato la voce per mettere in chiaro alcune questioni. Marco Luzzani/Getty ImagesInterrogato su presunti dissapori con la società alla vigilia del match con l’Atalanta, l’allenatore serbo non ha usato mezze misure in conferenza stampa: “problemi con la società? Sono tutte cazzate. Si dice che io sia diviso dalla società per i programmi sul futuro. Non è vero, ogni allenatore vorrebbe avere 24 campioni ma non è possibile. Io conosco i piani di crescita del Bologna, li accetto: ci Sono 7 squadre superiori e due come Fiorentina e Torino che puntano a risalire. Con i dirigenti lavoriamo per come colmare ... Leggi su sportfair

