Bologna, i convocati di Mihajlovic per l’Atalanta: non c’è Bani (Di lunedì 20 luglio 2020) In vista della trasferta di domani contro l’Atalanta, Mihajlovic ha convocato 24 uomini. Queste le scelte del tecnico del Bologna: Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.Difensori: Bonini, Corbo, Danilo, Denswil, Krejci, Mbaye, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Cangiano, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen. convocati Siamo in 2⃣4⃣ per la trasferta di Bergamo#AtalantaBologna #WeAreOne pic.twitter.com/Enys4xTT4z — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) July 20, 2020 Foto: sito ufficiale Bologna L'articolo Bologna, i convocati di Mihajlovic per l’Atalanta: non c’è Bani proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

Virtus Pallacanestro Bologna s.p.a. comunica di aver raggiunto un accordo ... Nel febbraio del ‘19 viene inserito nella lista dei convocati per le gare di qualificazione al Mondiale cinese. Adams ...

più che mai motivato per la sua prima avventura in un campionato seniores dopo tanti anni nelle giovanili della Virtus Bologna, club in cui si è anche allenato con la prima squadra nella scorsa ...

