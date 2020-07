Bollettino oggi lunedì 20 luglio: contagi, morti, guariti e numeri regione per regione (Di lunedì 20 luglio 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a lunedì 20 luglio. Comincia una nuova settimana e in Italia la curva epidemiologica prosegue con un trend costante in questo mese di luglio. Nel corso del pomeriggio come di consueto il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha pubblicato il Bollettino con i nuovi casi di contagio, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono 190 i nuovi casi di contagio rispetto ai 219 di ieri. Aumentano i decessi, 13 (ieri 3) e anche i guariti, 213 (ieri 143). Il numero di tamponi effettuati è di 24.253 contro i 35.525 di ieri ... Leggi su sportface

SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: sbarcati a Roccella Jonica 28 migranti positivi. DIRETTA - OndeFunky : Oggi in un negozio: “Si tolga pure la mascherina, mica dobbiamo morire”. In effetti la indosso proprio per evitarlo… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 20 luglio: 244.624 casi totali, 13 morti in 24 ore - MilanWorldForum : Coronavirus: il bollettino di oggi 20 luglio -) - stebellentani : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 20 luglio: nuovi casi ancora in calo, sono 190, I morti sono 13 e i 213 guariti [di GIOV… -