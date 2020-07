Bollettino Covid 20 luglio: sale di nuovo il numero dei deceduti (Di lunedì 20 luglio 2020) nuovo Bollettino Covid emesso dalla Protezione Civile e dal ministero della salute: oggi, 20 luglio, sale nuovamente il numero dei deceduti. E’ stato diramato pochissimi minuti fa dal dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero della Salute il Bollettino sulla diffusione del Covid-19 in Italia. Rispetto alle ultime 24 ore ci sono 190 nuovi contagiati, 29 in meno rispetto a quelli registrati solamente nella giornata di ieri. sale nuovamente il numero dei deceduti che passa da 3 a 13. Scende di 36 unità il numero degli attualmente positivi: nella penisola sono 12.404 al momento i soggetti che ... Leggi su bloglive

