Bollettino Coronavirus, i dati aggiornati al 20 Luglio 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) Come di consueto, il Ministero della Salute ha diramato il Bollettino relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia Il Ministero della Salute ha diramato come di consueto il Bollettino relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia. I dati aggiornati a lunedì 20 Luglio 2020 ci parlano di un incremento nei contagi totali pari a 190 unità (244.624). I decessi totali sono invece 35.058 (13 in più rispetto al Bollettino diffuso ieri). Da inizio epidemia, sono 197.162 le persone che hanno vinto la loro battaglia contro il Covid-19: i guariti in più di oggi sono 213. Per quel che concerne le risorse messe in campo, il medesimo Bollettino del ... Leggi su zon

